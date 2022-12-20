В морпорту Тамани построят пункт техобслуживания локомотивов

В морском порту Тамани построят пункт технического обслуживания локомотивов. Положительное заключение по итогам рассмотрения проекта выдала Главгосэкспертиза.

Объект создадут в рамках строительства глубоководного незамерзающего сухогрузного района порта Тамань. Реализация проекта ведется с 2006 года. Ее окончание запланировано на 2024 год.

«Путевое развитие пункта технического обслуживания локомотивов примкнет к ж/д станции Тамань-Пассажирская, которая обеспечивает транспортно-экономическую связь Таманского полуострова с центральными и восточными регионами России»,— отметил главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России Александр Гаврилов.

Пункт техобслуживания локомотивов появится в составе железнодорожного подхода через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова. Проектом предусмотрены создание земляного полотна и верхнего строения пути на площадке объекта, строительство производственного корпуса, установка устройств экипировки локомотивов расходными материалами, обустройство внутриплощадочных сетей водоснабжения и других объектов.

Анастасия Донскова

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