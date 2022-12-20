Дело в отношении руководства красноярского полигона «Шинник» передано в суд

Очередное дело о мусорном полигоне «Шинник» в Красноярском крае направлено в суд, сообщил прокурор Красноярского края Роман Тютюник в интервью телеканалу «Енисей». Обвиняемыми по делу проходят два руководителя красноярского ООО «Экоресурс» им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ). Ущерб от их действий, как считают правоохранители, превысил 597 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам прокуратуры, с января 2014 по июль 2021 фигуранты организовали размещение на полигоне «Шинник» твердых промышленных и коммунальных отходов IV-V классов опасности объемом на 2,1 млн куб. м. больше, чем заложено в проектных нормативах, помимо этого они не произвели рекультивацию полигона.

В результате произошло загрязнение почвы, был причинен ущерб объектам животного мира. Так, пробы показали превышение химических — веществ в почве: меди — в 21 раз, свинца — в 16 раз, никеля в — 7 раз, нефтепродуктов — в 6,2 раза,. Рассказали в прокуратуре. Работа полигона приостановлена, имущество обвиняемых арестовано. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Красноярска. Помимо этого, прокуратура направила иск о взыскании причиненного окружающей среде вреда.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что СК РФ предъявил обвинения бывшему гендиректору ООО «Экоресурс» из-за превышения объема размещенных на полигоне отходов. Следствие отмечало, что превышение объема размещенных отходов в 2017 году составляло более чем 1,5 млн куб. м. Это повлекло загрязнение окружающей среды и причинение ущерба на сумму более 154 млн руб.

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Даниил Тарабукин