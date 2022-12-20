На Кубани в 2023 году газифицируют 22 поселения

В Краснодарском крае в 2023 году газопроводы построят в 22 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего в будущем году на Кубани проложат 185 км подводящих и газораспределительных сетей. Новые газопроводы появятся в поселениях Анапы, Апшеронского, Ейского, Белореченского, Крыловского, Крымского и других районов.

«В их число войдут те поселки, где газопровода не было, и те, которые газифицированы только частично»,— отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

В 2023 году на Кубани подготовят проекты и проведут строительство 44 объектов газоснабжения. По итогам 2022 года в регионе проложили более 150 км газовых сетей в 44 поселениях. В конце 2021 года на программу догазификации региона выделили 430 млн руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram