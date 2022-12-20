Нанолекарство от опухоли разрабатывают нижегородские ученые

Ученые Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) разрабатывает нанолекарство с адресной доставкой в опухоли брюшной полости. Предварительные эксперименты оказались удачными, исследования планируют завершить к концу 2023 года, сообщили в пресс-службе вуза.

Проблема классической химеотерапии – токсичность препаратов. Лекарства затрагивают здоровые органы и ткани, поэтому врачи ограничивают количество сеансов. Чтобы повысить эффективность лечения, ученые предложили вводить нанопрепараты в брюшную полость.

«В этом случае лекарство преимущественно доставляется в опухолевые очаги и не распространяются по организму. В опухолях и метастазах накапливается более 70% введенной дозы наночастиц»,– комментирует результаты экспериментов руководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ Евгений Гурьев.

Распределение частиц препарата будут исследовать на модели опухоли яичника с использованием лабораторных животных.

Анастасия Еремина