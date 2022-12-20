Бывший глава Томска Иван Кляйн не признал вину по второму уголовному делу

В Томске суд приступил к рассмотрению по существу второго уголовного дела экс-мэра Ивана Кляйна, которому вменяется в вину злоупотребление полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ). В судебном процессе прокурор огласил обвинительное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Экс-мэр, комментируя свое отношение к обвинению, заявил о своей невиновности и назвал материалы следствия противоречивыми. «Содержание обвинения настолько неполно и противоречиво, что для меня практически делает невозможным однозначно ответить на вопросы — в чем я обвиняюсь и почему. Свою вину по предъявленному мне обвинению я не признаю в полном объеме», — заявил Иван Кляйн, добавив, что целями и принципами его работы на посту мэра были «порядок, дисциплина, качество и ответственность».

Согласно материалам следствия, в 2019 году глава Томска, зная, что ремонт одной из городских магистралей выполнен не по нормативам, приказал начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию в сфере строительного контроля, которая приняла бы работы. Исполнения поручения мэра, подчиненный обратился к проректору архитектурно-строительного университета, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. На основании этих бумаг подрядчику необоснованно, как считает следствие, были перечислены 74 млн рублей.

30 декабря 2021 года суд рассмотрел первое уголовное дело Ивана Кляйна. По ст. 285 (злоупотребление полномочиями) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Советский райсуд Томска назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Этот срок он отбыл, находясь вначале в СИЗО, а потом под домашним арестом. В июле 2022 года Томский областной суд подтвердил законность этого решения. После вступления решения в законную силу его полномочия градоначальника были прекращены.

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Илья Николаев