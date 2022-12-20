Экс-бухгалтера МВД в Удмуртии осудили за хищение бюджетных средств

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении бывшего бухгалтера МВД России на особо важных и режимных объектах республики. Женщину признали виновной в систематическом хищении бюджетных средств, предназначенных для премиальных выплат из фонда заработной платы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что женщина вносила фиктивные сведения в бухгалтерские документы, в результате чего похитила 3,7 млн руб. с расчетного счета МВД России на особо важных и режимных объектах региона.

Свою вину экс-бухгалтер признала. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, преступление было выявлено в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ведомства и УФСБ России по республике.