Священник из Татарстана был оштрафован за дискредитацию армии России

Клирик храма благоверных Ярославских чудотворцев Казани, иерей Глеб Кривошеин был оштрафован за дискредитацию армии России. Решение об этом принял Вахитовский райсуд города, передает «Казанский репортер».

По данным издания, господин Кривошеин совместно с другими священниками подписал петицию против спецоперации на Украине. В документе выступали к примирению сторон. «Нет другого пути, кроме прощения и взаимного примирения», — говорилось в петиции.

В итоге священнослужитель был оштрафован на 15 тыс. руб.

"Ъ-Казань"