Компания, связанная со Сбербанком, займется мастер-планом «Белокурихи Горной»

Корпорация «Туризм.РФ» определилась с подрядчиком для разработки мастер-плана развития туристской территории «Белокуриха Горная» в Алтайском крае. На торги было подано две заявки – от московских компаний ООО «Б1 - консалт» (входит в группу компаний Б1) и АО «Стратеджи партнерс групп» (СПГ, 98,99% принадлежит Сбербанку).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Последняя была признана победителем, она предложила выполнить работы за 80,9 млн руб. при начальной стоимости 83,4 млн руб. Второй участник предложил цену в 83,2 млн руб.

В середине ноября «Туризм.РФ» уже объявлял аналогичные торги. Тогда была подана заявка только от СПГ. Конкурсная комиссия отклонила ее и признала процедуру закупки несостоявшейся.

О разработке мастер-план нового курортного центра в Белокурихе корпорация сообщила в апреле. «Мастер-план включает в себя как финансовую часть, интересную для инвесторов, так и градостроительную»,— говорил тогда первый заместитель гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачев. По его словам, курорт будет построен в едином стиле — с единым архитектурным кодом, с зоной гостеприимства. Предполагалось, что новый курортный центр может быть рассчитан на 2 тыс. номеров с перспективой роста. «Думаю, что 2025-2026 годы — то время, когда мы сюда получим новых туристов, которые будут наслаждаться природой, бальнеологией Алтайского края»,— говорил представитель «Туризм.РФ».

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Анна Егорова