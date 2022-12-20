«Больше половины предприятий планируют увеличить объем инвестиций в производство в 2023 году»

Банк России опубликовал доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ», в котором эксперты регулятора проанализировали ситуацию в экономике всех регионов страны, в том числе Краснодарского края. О том, как регион адаптировался к развитию в условиях санкций - рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.



Александр Гостев

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«Год близится к завершению, и мы видим, что экономика края достаточно эффективно адаптируется к работе в условиях санкций. Несмотря на все ограничения и уход с рынка ряда иностранных компаний, инвестиции в экономику Кубани растут. За девять месяцев объем вложений вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Инвестиции в Краснодарский края приходят во многом благодаря федеральным и региональным мерам поддержки. Я имею ввиду предоставление льгот и инвестиционных налоговых вычетов, выделение земельных участков по упрощенной схеме, компенсацию затрат на строительство инфраструктуры. Например, за счет льготного займа краевое фармацевтическое предприятие планирует приобрести оборудование, что позволит наладить выпуск восьми новых лекарственных препаратов.

Бизнес активно инвестирует в курортную инфраструктуру. Эта отрасль на Кубани всегда была привлекательной, а учитывая ограничения международного сообщения и популяризацию внутреннего туризма, вложения в нее будут еще привлекательнее. Это должно сказаться на качестве услуг, появлении новых курортов и средств размещения. Мы видим, что во многих регионах Юга и Северного Кавказа запускаются крупные инвестиционные проекты. В Краснодарском крае, например, один из таких проектов – создание всесезонного горнолыжного и бальнеологического курорта. Ожидается, что его запуск позволит привлечь в регион до полутора миллионов туристов.

Структурная перестройка экономики в условиях санкций повлияла и на логистику. Произошла переориентация внешнеторговых потоков с запада на юг и восток. Бизнес ищет доступные пути и способы доставки грузов. Так, крупный краевой зернотрейдер, ранее использовавший преимущественно железнодорожный транспорт, сейчас переориентируется на водный. Хотя, конечно, изменение и удлинение логистики влечет за собой увеличение стоимости перевозок. Об этом сообщают предприятия-участники наших опросов.

В целом грузооборот кубанских портов уже восстановился до прошлогодних показателей. В октябре рост объемов перевалки сухих и наливных грузов достиг максимума в текущем году и составил 13%. Увеличиваются и инвестиции в портовую инфраструктуру. К примеру, крупнейший в России транспортно-логистический холдинг планирует расширить грузовое сообщение между Россией и Турцией, запустив паром для перевозки автопоездов. В ноябре морской терминал уже принял первый паром с большегрузными автомобилями и другой техникой.

Вообще бизнес региона в ноябре скорректировал свои планы и прогнозы. Большинство предприятий сельхозмашиностроения края сохранили объемы выпуска, а некоторые намерены нарастить производство, в том числе за счет перехода на российские комплектующие и замещения освободившихся ниш после ухода зарубежных конкурентов. Согласно оперативному опросу, больше половины предприятий-респондентов планируют увеличить объем инвестиций в производство в 2023 году».

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