Глава «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт оставляет свой пост

Генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы» (МССС, генподрядчик строительства петербургского метрополитена) Владимир Шмидт покидает пост руководителя, стало известно во вторник, 20 декабря. Источник, близкий к компании, подтвердил «Ъ-СПб», что господин Шмидт увольняется с должности, но при этом может остаться в структуре в ином качестве.

Как пишет «Фонтанка», к увольнению привела неудовлетворительная работа господина Шмидта на посту, в частности, ему вменили провал налаживания взаимодействия между городскими властями, МССС и ВТБ. Компанию с 26 декабря возглавит заместитель генерального директора по внешним связям и спецпроектам АО «Объединение «Ингеоком» Кирилл Петров. Владимир Шмидт, вероятно, будет числиться советником в МССС.

Владимир Шмидт проработал в должности гендиректора МССС с момента создания компании в декабре 2020 года. Ранее он возглавлял Дирекцию транспортного строительства правительства Петербурга и дорожную компанию «Пилон».

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