Экс-депутат заксобрания возглавил пермский филиал РАНХиГС

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Игорь Орлов назначен директором пермского филиала Российской академии Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте филиала. Господин Орлов был представлен коллективу филиала 19 декабря. Ранее занимавшая должность и.о. директора Пермского филиала Президентской академии Татьяна Евтух продолжит работать в РАНХиГС на должности заместителя директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пермский филиал РАНХиГС, Фото: пермский филиал РАНХиГС Фото: Фото: пермский филиал РАНХиГС, Фото: пермский филиал РАНХиГС

Игорь Орлов был депутатом заксобрания в 2016-2021 годах. В 2015-2016 годах работал замглавы администрации губернатора Пермского края, возглавлял департамент общественной безопасности. Ранее работал министром общественной безопасности Пермского края, вице-премьером регионального правительства, начальником центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. С 2000 по 2006 годы господин Орлов возглавлял УВД по Перми. Имеет ученую степень «Кандидат социологических наук.