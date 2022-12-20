Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:33

Экс-депутат заксобрания возглавил пермский филиал РАНХиГС

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Игорь Орлов назначен директором пермского филиала Российской академии Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте филиала. Господин Орлов был представлен коллективу филиала 19 декабря. Ранее занимавшая должность и.о. директора Пермского филиала Президентской академии Татьяна Евтух продолжит работать в РАНХиГС на должности заместителя директора.

Фото: Фото: пермский филиал РАНХиГС, Фото: пермский филиал РАНХиГС 

Фото: Фото: пермский филиал РАНХиГС, Фото: пермский филиал РАНХиГС 

Игорь Орлов был депутатом заксобрания в 2016-2021 годах. В 2015-2016 годах  работал замглавы администрации губернатора Пермского края, возглавлял департамент общественной безопасности. Ранее работал министром общественной безопасности Пермского края, вице-премьером регионального правительства, начальником центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. С 2000 по 2006 годы господин Орлов возглавлял УВД по Перми. Имеет ученую степень «Кандидат социологических наук.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...