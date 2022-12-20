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Ввод жилья в Курганской области увеличился на 22,5% за 11 месяцев

В Курганской области в январе-ноябре 2022 года построили почти 313 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает отдел государственной статистики в Кургане.

В общем объеме введенных в эксплуатацию квадратных метров 64% приходится на индивидуальное жилищное строительство. По сравнению с январем-ноябрем доля сократилась на 20 процентных пунктов. Всего жители Курганской области сдали 201,3 тыс. кв. м., что на 6,2% меньше, чем годом ранее. Застройщики-юридические лица возвели 111,6 тыс. кв. м.

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