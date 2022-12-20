Пермские депутаты заявили о необходимости усилить патриотическое воспитание

Сегодня на пленарном заседании Пермской думы депутаты подняли вопрос о необходимости усиления патриотического воспитания. Депутат Владимир Плотников сообщил, что в Пермском кадетском корпусе имени генералиссимуса А. В. Суворова открываются классы, в которых будут обучаться девочки. «Это очень важно, тем более учитывая, что сейчас происходит вокруг нашей страны — эта спецоперация, все, что делается всеми нашими так называемыми “партнерами”, которые пытаются расчленить нашу страну, одурманить нашу молодежь. Патриотическое воспитание очень важно, нужно уделять этому как можно больше внимания»,— заявил господин Плотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутат Марк Коробов считает, что нужно добавить патриотические мероприятия в культурную программу, посвященную 300-летию Перми. «Федеральные власти оказывают большую помощь в подготовке к 300-летию, но и федеральная повестка нуждается в содействии на местах. Стоят задачи по усилению патриотического воспитания, нужна всеобщая поддержка специальной военной операции и наших парней на передовой. Какими тематическими мероприятиями именно этой направленности мы планируем наполнить программу 300-летия?» — поинтересовался депутат у представителей администрации.

Первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин ответил, что программу праздничных мероприятий планируется утвердить на заседании регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Перми, которое должно состояться сегодня. По его словам, «серьезные мероприятия», о которых сказал господин Коробов, в программе тоже предусмотрены.

Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов отметил, что в городе в целом реализуется довольно масштабная программа патриотического воспитания, особенно в школах. «Сейчас идет всероссийский съезд нового движения детей и молодежи “Время первых”. В следующем году снова будем принимать участие в фестивале “Виват, кадет!”, должны построить новый корпус кадетской школы»,— рассказал господин Грибанов.