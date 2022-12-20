Пермские ТСЖ вновь оспаривают тарифы и нормативы в сфере обращения с ТКО

Несколько пермских ТСЖ обратились в Пермский краевой суд с исками об оспаривании тарифов и нормативов накопления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пермском крае. Об этом сообщает ассоциация содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт».

Ассоциация напоминает, что в сентябре этого года вступило в силу решение суда о признании тарифов регионального оператора «Теплоэнерго» (в настоящее время — «ПРО ТКО») экономически необоснованными. После этого министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края пересмотрело тарифы, однако это привело к увеличению тарифа во втором полугодии 2022 года на 4 руб. Региональные власти также пересмотрели норматив накопления ТКО и увеличили его для домохозяйств примерно на 48%.