Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области менее 10% семей могут позволить себе новый автомобиль дешевле 1 млн рублей

Ростовская область оказалась на 51 месте в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей, подготовленным «РИА Новости». По данным агентства, только 9,8% семей могут купить в кредит и содержать новую недорогую машину (0,9 млн руб.).

При этом средний по стоимости автомобиль (2,5 млн руб.) купить в кредит могут только 1,9% семей Ростовской области, а автомобиль премиум-класса (10 млн руб) — 0,11%.

Как отмечает «РИА Новости», в 2022 году доступность недорогих новых автомобилей в России значительно снизилась. Среди главных причин — рост стоимости машин, увеличение кредитных ставок и уход c рынка многих иностранных производителей.

Кристина Федичкина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...