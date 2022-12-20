В Ростовской области менее 10% семей могут позволить себе новый автомобиль дешевле 1 млн рублей

Ростовская область оказалась на 51 месте в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей, подготовленным «РИА Новости». По данным агентства, только 9,8% семей могут купить в кредит и содержать новую недорогую машину (0,9 млн руб.).

При этом средний по стоимости автомобиль (2,5 млн руб.) купить в кредит могут только 1,9% семей Ростовской области, а автомобиль премиум-класса (10 млн руб) — 0,11%.

Как отмечает «РИА Новости», в 2022 году доступность недорогих новых автомобилей в России значительно снизилась. Среди главных причин — рост стоимости машин, увеличение кредитных ставок и уход c рынка многих иностранных производителей.

Кристина Федичкина