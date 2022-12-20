Семьям погибших участников СВО из Башкирии начнут выделять древесину

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о выделении древесины семьям погибших участников специальной военной операции. Инициатива о внесении изменений в региональный закон «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» была принята депутатами Курултая на последнем пленарном заседании 15 декабря. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд были наделены семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи и молодые специалисты лесной отрасли, проживающие в сельской местности. По данным минлесхоза Башкирии, на получение древесины для строительства и ремонта жилья подано 12 тыс. заявлений. В число льготников теперь также включены семьи погибших участников СВО.

Согласно принятым поправкам, семьи погибших участников СВО могут получать до 110 куб. м древесины на строительство жилого дома раз в 25 лет, также им положено раз в пять лет до 25 куб. м на ремонт жилого дома и до 50 куб. м для возведения надворных построек.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте