Глава Удмуртии поручил удвоить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса региона к 2024 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил план удвоить объем налоговых поступлений малого и среднего бизнеса до 16 млрд руб. к 2023-2024 году, предоставления льготных кредитных денег — до 20 млрд руб. Достигать данных результатов планируется за счет снижения налоговой нагрузки, акселерационных программ бизнеса, экспорта и туризма, а также за счет обеспечения субъектам МСП доступа к дешевым деньгам. Об этом глава региона заявил во время ежегодного доклада в госсовете Удмуртии о положении в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по словам господина Бречалова, четыре года подряд в Удмуртии создают лучшие условия для развития бизнеса. «Мы стремимся к двум важнейшим показателям: ноль давления на бизнес и стремительный рост количества предпринимателей»,— заявил глава региона.

Как отметил Александр Бречалов, республика прочно вошла в тройку регионов по наименьшему административному давлению на бизнес, а также на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировали 100 тыс. субъектов малого бизнеса и самозанятых с растущим объемом налоговых поступлений. «По показателю темпов роста мы первые в ПФО. За 10 месяцев 2022 года малый бизнес перечислил в бюджет 8 млрд руб. налогов. За два года мы должны удвоить этот показатель. Задача в высшей степени амбициозная, но тем интереснее»,— отметил глава региона.

«Огромная роль в этом вопросе за главами городов и районов. Инвестиционные возможности — это не только промпарки, свободные площади заводов или участки под застройку. Это и магазины, придорожный сервис, заправочные станции. Ставлю задачу главам городов и районов создать минимум 10 инвестпроектов на местном уровне»,— заявил Александр Бречалов.

