Вице-премьеру Башкирии продлили домашний арест на три месяца

Ленинский районный суд Уфы продлил домашний арест до 20 марта 2023 года вице-премьеру — министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Борис Беляев был задержан 25 февраля 2021 года, а на следующий день помещен под домашний арест. По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 млн руб. были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться, а обвиняемый об этом знал, но, будучи сити-менеджером Кумертау, подписал акт их приемки. Еще трое подсудимых: замначальник ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства 2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров находятся под подпиской о невыезде. Все они вину не признают.

Параллельно в Октябрьском райсуде Уфы слушается второе уголовное дело в отношении Рамзиля Кучарбаева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство социальных объектов (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вину он также не признает.

Венера Хисамова

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