Прокуратура потребовала обеспечить причал в Усть-Качке оборудованием для маломобильных граждан

В Пермском крае транспортный прокурор потребовал обеспечить доступность для инвалидов на пассажирском причале в поселке Усть-Качка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура установила, что в нарушение закона в навигацию 2022 года администрация Пермского муниципального района не обеспечила беспрепятственный доступ к причалу маломобильным гражданам. Отсутствовали тактильно-контрастные наземные указатели для инвалидов с нарушением зрения. Лестничный марш не оборудован поручнями, ступени имеют разную высоту, уклоны спусков не соответствуют нормативам.

Прокурором главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме этого, по постановлению прокурора комитет имущественных отношений муниципального органа привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ в виде предупреждения.