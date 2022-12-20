По факту отравления угарным газом семьи в Ершовском районе возбудили уголовное дело

В Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек. Об этом сообщает СУ СК.

Как сообщалось ранее, 18 декабря в 21.20 жители квартиры, расположенной в поселке Тулайково Ершовского района, почувствовали ухудшение самочувствия. Трое детей семи, девяти и 16 лет, а также их мать и бабушка были госпитализированы с подозрением на отравление окисью углерода.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева