На содержание Набережной в Уфе выделят до 2,5 млн рублей

МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» Уфы ищет подрядчика для содержания Набережной реки Белой на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 2,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 декабря. Работы будут профинансированы за счет субсидий из городского бюджета.

Согласно технической документации, исполнитель должен, в частности, до конца марта следующего года убирать мусор, очищать от снега тротуары, беговые и велодорожки, лестницы, скамейки, остановки, посыпать территорию противогололедным материалом, а при выявлении вандализма — сообщать об этом заказчику.

Венера Хисамова

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