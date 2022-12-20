Имущество воронежского «Птицепрома Бобровского», находящееся в залоге у «Эконивы», могут выставить на торги за 346 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области утвердил порядок продажи части имущества обанкротившегося ООО «Птицепром “Бобровский”» — бывшего крупнейшего производителя куриного яйца в регионе, столкнувшегося со вспышкой птичьего гриппа и прекратившего деятельность. Ранее производственные активы компании выкупило ООО «Меркатор», перезапустившее производство, но до сих пор не было продано имущество, находящееся в залоге у группы «Эконива» (в частности, у ее воронежской структуры «Экониваагро»).

Согласно решению, конкурсный управляющий Виктор Лаврухин может выставить на аукцион имущество рыночной стоимостью 345,8 млн руб., из которых 301 млн руб.— право аренды земельного участка площадью 2904 га в Бобровском районе. Остальная часть имущества — автомобили и сельхозтехника. Торги по продаже этих активов пока не объявлены.

Требования «Эконивы» к «Бобровскому», включенные в реестр, составляют 412,6 млн руб. Они обусловлены кредитными договорами 2017–2018 годов.

ООО «Птицепром Бобровский» было признано банкротом в июне 2020 года. В ноябре 2018-го после вспышки птичьего гриппа на предприятии было ликвидировано все поголовье птиц (1,2 млн), 600 тыс. яиц и 20 т корма. С заявлением о банкротстве «Бобровского» в июле 2019 года обратилось ООО «Экониваагро». В «Экониве» тогда говорили, что заинтересованы в строительстве на земле птицефабрики молочного комплекса, при этом сам производственный комплекс группе не нужен.

Как остановка работы «Бобровского» повлияла на производство яиц в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин