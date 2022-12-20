Ростовская область намерена заместить 30% импортных семян подсолнечника

В 2023 году аграрии Ростовской области планируют самостоятельно произвести более 30% семян подсолнечника от общей региональной потребности. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский в ходе заседания регионального правительства.

По словам господина Рачаловского, в 2022 году в Ростовской области были в два раза увеличены площади семенных участков под кукурузу и в четыре раза — под подсолнечник. «В следующем году будет произведено 14% от потребности семян кукурузы и 31% — от общего количества посевного материала семян подсолнечника»,— сказал министр.

Ранее летом аграрии Ростовской области опасались дефицита семян в 2023 году из-за санкций. Тогда Константин Рачаловский также говорил о возможностях импортозамещения, однако признавал, что процесс выращивания семян идет трудно. «Семеноводческие посевы заложены, но как мы знаем, проблема не только в посеве. Что касается той же кукурузы — завод должен ее отработать, откалибровать, обрушить кочаны, то есть, там целая технология. И с этим у нас пока большие вопросы»,— констатировал в июне господин Рачаловский.

Кристина Федичкина