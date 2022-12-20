Восемь жителей Стерлитамака осуждены за незаконное производство и продажу алкоголя

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции. Восемь местных жителей в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в производстве, приобретении, продаже немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта без лицензии в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 2 ст. 171.3 УК РФ), а также в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 4 ст. 180 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это 34-летние Тимур Абашин, Владислав Аминов, Максим Авраменко и Ильгиз Сурашев, 32-летние Роман Ямалетдинов и Ильмир Вагапов, 31-летний Марат Сафин и 29-летний Антон Авраменко.

В суде установлено, что подсудимые на протяжении более трех лет закупали оптом этиловый спирт, стеклянные бутылки, этикетки и доставляли их в арендуемые нежилые помещения и гаражи на территории города. Разбавляя спирт водой, они разливали его в тару, наклеивали этикетки и акцизные марки алкогольной продукции различных торговых марок и продавали его по цене значительно ниже рыночной. Полицейские изъяли более 4,5 тыс. бутылок контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ущерб составил более 3 млн руб. Подсудимые частично признали вину. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от трех до трех с половиной лет условно с испытательным сроком, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба.

Майя Иванова

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