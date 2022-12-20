В Дрожжановском районе похоронили погибшего в спецоперации военного

В Дрожжановском районе Татарстана похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Фаниля Валиуллина. Об этом пишет газета «Родной край».

Похороны прошли накануне, 19 декабря, в селе Новые Чукалы. Дата и детали гибели военного не уточняются.

На похороны пришли глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров и руководитель Межрегионального территориального управления Росреестра в Татарстане и Ульяновской области Альберт Хайрутдинов. Они выразили слова соболезнования родным и близким Фаниля Валиуллина.

"Ъ-Казань"