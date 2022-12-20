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Погибший на спецоперации командир роты из Тюменской области стал Героем России

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Золотую Звезду Героя России Нурбаю Раизову — отцу 26-летнего Жумабая Раизова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Присвоил награду тюменцу президент Владимир Путин.

Жумабай Раизов родился в деревне Благодатное Казанского района. После школы парень поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В звании лейтенанта служил в легендарной Псковской дивизии ВДВ.

На спецоперации командовал парашютно-десантной ротой. В последнем бою он попал под массированный минометный обстрел, получив смертельное ранение. По словам Александра Моора, после этого военный продолжил руководить подразделением, в результате чего ВСУ отступили.

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