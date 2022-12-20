В Ростове семейную пару осудили за производство 30 кг мефедрона

Ростовский областной суд признал местных жителей Елену и Андрея Манашкиных виновными в незаконном производстве и хранении мефедрона. Они приговорены к 13 и 15,5 годам колонии общего режима соответственно, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, супруги с сентября по ноябрь 2021 года у себя дома в садоводческом товариществе «Донское» организовали лабораторию, в которой изготовили более 30 кг мефедрона. Наркотик они планировали сбывать через интернет. «Деятельность супругов пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты.»,— сказано в сообщении прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Кристина Федичкина