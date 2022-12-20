Экс-сотрудница микрофинансовой организации присвоила деньги заемщиков

Альшеевский районный суд признал бывшего специалиста по выдаче и сопровождению займов микрофинансовой организации виновной в четырех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это 47-летняя Ольга Деркина, которая работала в ООО «МФО „Ваши доступные деньги“».

Как установил суд, сотрудница, используя служебное положение, готовила документы на выдачу краткосрочных микрозаймов гражданам, вносила записи о выдаче им денег без их уведомления, а полученные средства присвоила. Общая сумма ущерба составила около 400 тыс. руб. Подсудимая признала вину. Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также взыскал причиненный вред.

Майя Иванова

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