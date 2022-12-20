В Челябинске участники картеля по поставке металлопродукции оштрафованы на 5,3 млн рублей

Управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало три компании за создание картеля при участии в торгах на поставку металлопродукции. Общая сумма штрафов составила 5,3 млн руб., сообщает антимонопольное ведомство.

Участники картеля – челябинское ООО «Инструмент-Трейд» и копейские компании «Стройресурс» и «ОПТТОРГ» реализовали антиконкурентные модели поведения на 54 торгах, прошедших в 2018-2021 годах. Челябинское УФАС установило, что организации фактически работали по одному адресу, на рабочих столах и в компьютерах сотрудников одной компании обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля. Также в большинстве закупок при подаче заявок и ценовых предложений совпадали IP-адреса. Директора одних компаний наделяли полномочиями сотрудников «конкурентов» полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяющем центре.

Челябинское УФАС признало компании нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» и назначило штрафы. Помимо этого материалы дела направлены в правоохранительные органы.