В четырех районах Челябинской области приостановили вывоз мусора из-за гололеда

В ряде населенных пунктов Челябинской области из-за прошедших снегопада и ледяного дождя возникли перебои с вывозом мусора. Спецмашины из-за скользких дорог не смогли подъехать к контейнерным площадкам, сообщают в пресс-службе Центра коммунального сервиса (ЦКС).

До улучшения погодных условий вывоз отходов приостановлен в Карталах, поселках Ольховка, Степан Разин, Краснотал, Родники и селе Великопетровка Карталинского района, в селе Варна и трех поселках Варненского района. Под ограничения попали село Чесма и шесть поселков Чесменского района, село Лебединое и поселок Черниговский Нагайбакского района. Из-за гололедицы накануне возникли сложности c вывозом мусора и в ряде населенных пунктов Троицкого района.

«Региональный оператор внимательно отслеживает ситуацию на местах. По мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме», — отмечают в ЦКС.