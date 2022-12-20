«Роману Абрамовичу суждено пострадать первым»

Канада готовится изъять активы Романа Абрамовича в пользу Украины, окончательное решение примет суд. Это первая страна из государств G7, которая намерена конфисковать принадлежащую россиянам собственность. ЕС и США пока лишь обсуждают такую возможность. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе читает, что Оттава создает неприятный для России прецедент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Роман Абрамович рискует потерять канадскую компанию Granite Capital Holdings, стоимость которой оценивается в $26 млн. Не бог весть сколько для небедного человека, однако здесь важен именно прецедент. Если в США и ЕС по этому поводу идут дискуссии, то Канада демонстрирует жесткий подход, приступив к изъятию собственности, принадлежащей россиянам. Летом Сенат поддержал соответствующий законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, который разрешает правительству конфисковывать замороженные активы тех, кто оказался в черных списках. Общий смысл такой: попал под международные санкции — расставайся с собственностью.

Многие юристы в связи с этим отмечают, что Оттава столь решительна и непреклонна, потому что у нее всех этих активов значительно меньше, чем в Европе и США, и суммы, как мы видим, незначительные. Иными словами, это больше политическое показательное действо, чем желание что-то в реальности отобрать. Но как бы то ни было, по стечению обстоятельств первым было суждено пострадать именно Роману Аркадьевичу. Почему это символично? Потому что он всячески старался и старается вычеркнуть себя из черных списков.

К примеру, в западных СМИ обсуждалась история с частным самолетом, на котором якобы вывозили британцев, обмененных из плена в ДНР, и подарок им от российского предпринимателя в виде новых iPhone. Прямых доказательств тому нет, но звучит все это красиво. И вроде самого господина Абрамовича там видели во время церемонии обмена. Есть и подтвержденный факт его участия в переговорах России и Украины и даже в каком-то статусе в зерновой сделке.

Главный вопрос звучит так: что в итоге скажет весь западный мир? Дело явно идет к тому, чтобы российские активы изымать, а вырученные средства отправлять на восстановление Украины. Пока абсолютного согласия между союзниками нет, но можно предположить, что оно в итоге появится, например, после очередного обострения в зоне конфликта.

Что касается самих бизнесменов, крупных и не очень, была такая мысль, чтобы они помогали Украине добровольно, и тогда ничего изымать не придется. Все-таки частная собственность для западного мира почти что священное понятие. И, в принципе, подобный вариант российскую сторону во многом устраивал, но, как мы видим, теперь бывшие партнеры церемониться более не желают.

Нельзя исключать, что как вариант они будут предлагать, помимо помощи Украине, еще и отречься от политики Российской Федерации, скажем так. Впрочем, пока они там думают, российские активы куда-то таинственным образом пропадают. Так что, как говорится, не все здесь однозначно.

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