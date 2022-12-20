На Кубани 13% жителей заявили, что 2022 год был лучше двух предыдущих для развития карьеры

В Краснодарском крае 13% жителей заявили, что считают 2022 год лучшим для трудоустройства и развития карьеры, чем 2021 и 2020 годы. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала HeadHunter.

Еще 9% кубанцев отметили, что текущий год прошел для них хуже, чем прошлый, но лучше, чем 2020 год. Никакой разницы не отметили 26% опрошенных. Затруднились ответить 46% респондентов.

Среди тех, для кого 2022 год стал лучшим за последние несколько лет, большинство составляют представители гостинично-ресторанного бизнеса (16%), сфер строительства, недвижимости (15%), IT, сельского хозяйства и производства (14%). Хуже других перенесли текущий год работники маркетинговых компаний (17%) и сферы консультирования (10%).

Анастасия Донскова

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