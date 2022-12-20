В Челябинской области подешевели сахар, орехи и сухофрукты

В ноябре в Челябинской области зафиксировано снижение цен на 51 позицию продовольственных товаров по сравнению с предыдущим месяцем. Ощутимее всего подешевели сахар-песок (-5,3%), орехи (-5%), сухофрукты и живая и охлажденная рыба — на 4,8%, крупа гречневая (-3,9%). Об этом сообщает контрольно-счетная палата региона (КСП).

Снижение цен коснулось 111 позиций непродовольственных товаров. В их числе флеш-накопитель (-12,5%), миксер (-8%), шины для легкового автомобиля (-5,6%), планшетный компьютер и мазь «Левомеколь» — на 5,3%.

Также подешевели проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поездов дальнего следования — на 3,4% и 1,9% соответственно, услуги сиделок (-2,6%) и билет в кинотеатр (-1,2%).

В КСП отмечают, что темп годовой инфляции в регионе замедляется седьмой месяц подряд, однако вскоре сезонные факторы могут традиционно повлиять на изменение сформировавшегося тренда.