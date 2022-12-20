Удмуртстат: средняя заработная плата врачей в Удмуртии составила 72 тысячи рублей

В Удмуртии в период с января по сентябрь средняя заработная плата работников социальной сферы составила 35,9 тыс. руб. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, средняя заработная плата врачей составила 72,4 тыс. руб., научных сотрудников — 58,4 тыс. руб., среднего медицинского персонала — 36,7 тыс. руб. При этом работники учреждений общего образования получают 35,8 тыс. руб. в месяц, социальные работники — 35,5 тыс. руб., младший медицинский персонал — 33,6 тыс. руб., работники дошкольных образовательных учреждений — 33 тыс. руб., работники учреждений культуры — 32,9 тыс. руб.

Численность работников образовательных организаций — 58,6 тыс. руб., медицинских организаций составила 30,5 тыс. человек, учреждений культуры — 6 тыс. человек, организаций социального обслуживания и медико-социальной экспертизы — 5,9 тыс. руб., организаций науки — 440.