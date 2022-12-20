«Действовать нужно было уже десять лет назад»

В последнее время в Башкирии произошло несколько пожаров со смертельным исходом. Один из последних резонансных случаев — в деревне Матвеевке Стерлитамакского района в результате возгорания в частном доме погибли семеро членов семьи. Специалист по системам пожарной защиты Константин Кузнецов считает, что одна из причин трагедий – устаревшая неэффективная система обеспечения пожарной безопасности. По его мнению, проблему частично могло бы решить введение страхования имущества в жилом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

В последние недели в Башкирии произошли несколько серьезных пожаров, в которых погибли люди, в том числе, дети. Можно было бы сказать, что это единичные трагедии, но на самом деле это симптомы куда более глубоких проблем.

Для понимания масштаба: по официальной статистике Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны, в России в 2021 году от пожаров погибли более 8 тыс. человек, а пострадали более 9 тыс. Это большие цифры сами по себе, но в контексте мировой статистики все выглядит по-настоящему мрачно. По данным Международной ассоциации противопожарных и спасательных служб (CTIF), Россия стабильно занимает первое место в рейтинге наибольшего числа погибших на 100 тыс. человек.

Так почему же мы тут выглядим хуже, чем большинство развитых и развивающихся государств? Полагаю, в значительной степени проблема кроется в самой системе обеспечения пожарной безопасности, доставшейся нам в наследство с советских времен. Она принципиально не менялась с тех пор, и совершенно не соответствует современным реалиям. Эта система держится на трех китах: государственной пожарной охране, государственном пожарном надзоре и государственном нормативном обеспечении. Вообще пожарная охрана может быть пяти видов: государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная. Однако за исключением государственной, остальные формы у нас развиты слабо. Вообще организационная форма не столь важна (в мире бывает по-всякому), но в нашем случае с государственной пожарной охраной возникают две проблемы. Первая: новые пожарные части не всегда успевают за развитием территорий. Вторая: сверхцентрализованная система управления не успевает реагировать на новые факторы. Последние несколько лет на фоне постоянных «оптимизаций» в пожарных частях не хватает личного состава. Словом, иногда тушить просто некому.

Последние пятнадцать-двадцать лет в области пожарного надзора у нас наблюдаются своего рода качели. В 2008 году под лозунгом «Хватит кошмарить бизнес» был принят закон N 294-ФЗ, ограничивающий права надзорных инстанций. Закон в целом заработал, произвола стало меньше, но через год в 2009 случился пожар в «Хромой лошади» в Перми и 155 погибших привели к тому, что бизнес решили все-таки «покошмарить». Всю зиму в стране проверяли заведения общепита и различных досуговых заведений, нарушителей беспощадно штрафовали, а заведения закрывали. Но в последствии все пошло по привычной колее, более того, права бизнеса были постепенно расширены.

Пожар в 2015 году в казанском торговом центре «Адмирал» забрал жизни 19 человек. После этого парламент Татарстана внес в Думу три законопроекта об усилении противопожарного контроля за местами массового пребывания людей. В том числе указывалось, что многие торговые центры попадают под категорию малых предприятий, а из-за установленных надзорных каникул для малого бизнеса избегают необходимых проверок. Кроме того, было обращено внимание на то что, выполняя требования ФЗ 2008 года, госпожнадзор проверял по сути юридических лиц, а не здания. Однако все законопроекты были отклонены в начале 2016 года. А потом в Кемерово сгорела «Зимняя вишня».

Далее были два ковидных года, потом санкции февраля-марта, и проверки бизнеса поставили на паузу.

В общем все эти годы наблюдалась довольно странная картина. Если проверки приносят благо, то почему мы их постоянно ограничиваем? Если проверки — зло, то почему бы их не отменить вовсе? Можно было бы назвать их необходимым злом, но беда в том, что, судя по данным статистики они не решают проблемы с пожарами. В общем наше государство в этой сфере явно не справляется с ролью ночного сторожа на колхозном поле.

Если рассмотреть вопрос с точки зрения экономических интересов, сейчас у бизнеса нет особого материального стимула к обеспечению пожарной безопасности. Предприниматель получает только издержки в виде капитальных затрат на обеспечение объекта системами пожарной защиты, на их содержание, выплату штрафов, если какие-то нормы оказываются нарушенными, а они всегда оказываются нарушенными. При этом зачастую складывается ситуация, что уплата штрафа не означает, что все будет исправлено, чаще это законный откуп. Да, объект могут и закрыть по суду, но закрывают редко, и нарушения остаются до следующей проверки.

Поэтому все разговоры о состоянии пожарной безопасности неминуемо возвращают нас к вопросу о введении обязательного страхования имущества и гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара. Проект такого закона уже был разработан в 2009 году после «Хромой лошади», но так и не был принят.

Суть в том, что на законодательном уровне вводятся положения о страховании ответственности собственника, при этом размер страховых премий зависит от уровня пожарного риска на объекте, то есть вероятности гибели человека в зависимости от состояния пожарной безопасности. Без наличия страховки объект не может эксплуатироваться. Тут мы не изобретаем велосипед, а просто копируем опыт развитых стран, в которых эта система работает больше ста лет и учитывает рыночные реалии. В этих странах значительную роль в обеспечении пожарной безопасности играют сообщества страховщиков. Например, на вашей зарядке от ноутбука или телефона наверняка есть отметка UL-listed или UL-recognized. Это отметка испытательных лабораторий Национального общества страховщиков. Организация разрабатывает стандарты и проводит испытания электротехнического и пожарного оборудования. Страховщики кровно заинтересованы в качественной оценке безопасности применяемых их клиентами изделий. Поэтому использование несертифицированного оборудования повлечет законный отказ от страховых выплат. И желание сэкономить может привести к разорению.

Аналогично работает международная организация пожарных страховщиков FM-Global. Она сертифицируют пожарное оборудование, а также требует, чтобы застрахованные объекты помимо национальных требований соответствовали также и нормативным документам, которые разрабатывает сама организация. Кроме того, специалисты страховщика контролируют объект еще на стадии строительства и проектирования. Этого права российские пожарные инспекторы были лишены.

В совокупности, когда функции надзора за исполнением требований перекладываются на страховщиков, мы получаем ситуацию, когда, во-первых, надзорная инстанция материально заинтересована в объективной оценке пожарной безопасности, что снижает простор для коррупции. Во-вторых, для собственника объекта соблюдение пожарной безопасности снижает издержки, так как чем выше уровень обеспечения пожарной безопасности, тем ниже страховая премия. Кроме того, для страховщиков есть интерес проверять объект всесторонне, а не в рамках бюрократической логики. Например, сейчас электроустановки и их состояние не является предметом оценки госпожарнадзора. Несмотря на то, что неисправность электрооборудования и проводки – в числе основных причин пожаров (так было, например, в «Зимней вишне»), состояние электрики у нас сейчас фактически безнадзорно.

Также изменение системы позволило бы расширять и модернизировать нормативную базу. Сейчас она, к сожалению, развивается медленнее, чем хотелось бы.

Но это касается взаимоотношений государства и бизнеса. В части пожаров в жилом фонде, которые составляют 30% от общего числа пожаров в РФ, все еще печальнее. Введение страхования имущества в жилом секторе не станет панацеей. Тут слишком многое зависит от общего фона социального благополучия и уровня жизни людей. Кроме того, большую роль играет местное самоуправление, а с ним все далеко от идеала. Но, глядя на наш и на мировой опыт, можно с уверенностью утверждать, что иного пути решения проблемы, кроме обязательного страхования, нет.

Госпожарнадзор не проверяет жилые помещения в многоквартирных зданиях и частные дома, на это просто не хватило бы инспекторов. Все остальное, вроде раздачи памяток жильцам или автономных пожарных датчиков (которые обычно выбрасываются через месяц-другой) не работает и не будет работать.

Устаревшую неэффективную систему обеспечения пожарной безопасности нужно приводить в соответствие с требованиями времени. Тут обычно добавляют, что действовать нужно уже вчера, но не в этом случае. Действовать нужно было уже десять лет назад.