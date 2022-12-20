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обновлено 08:50

Пермское УФАС признало необоснованной жалобу на торги по продаже музея «Мотовилихи»

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю 19 декабря рассмотрело жалобу на торги по продаже имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в УФАС, жалоба признана необоснованной.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Это третьи торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» (в банкротстве с 2018 года). На этот раз они проходят в форме публичного предложения, так как на участие в предыдущих торгах никто не заявился. Начальная цена актива была определена в 107,5 млн руб. В последнем периоде, с 29 ноября по 5 декабря, она снизилась до 16,1 млн руб.

Однако 29 ноября процедура была приостановлена в связи с поступившей в Пермское УФАС жалобой от ООО «Вправе», принадлежащего Ларисе Селивановой, которая выступает соучредителем близкого к руководству Пермского края благотворительного фонда «Губерния». В чем состоит суть претензий компании, в УФАС не комментировали. По данным «Ъ-Прикамье», подача жалобы связана с интересом к приобретению музея неких бизнес-структур. Источник сообщал, что предприниматели якобы планировали выкупить имущество и использовать его в коммерческих целях. При этом региональные власти намерены получить комплекс в краевую собственность, чтобы сохранить музей.

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