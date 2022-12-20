Свердловские колонии за год произвели продукции почти на 2,6 млрд рублей

С начала 2022 года колонии Свердловской области произвели продукции и оказали услуг на 2,58 млрд руб., сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. В прошлом году показатель был на 180 млн руб. меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН Свердловской области Фото: ГУФСИН Свердловской области

В колониях производятся изделия металло- и деревообработки, корпусная и офисная мебель, стулья, кресла, швейная продукция, светильники, товары широкого потребления. По данным на конец августа, в цехах работали около 8,3 тыс. заключенных.

Как ранее писал «Ъ-Урал», на фоне высоких показателей ГУФСИН планирует увеличить объемы производства мебели в свердловских колониях. Крупнейшими производителями мебели являются исправительные колонии №10 в Екатеринбурге и №13 в Нижнем Тагиле (для бывших сотрудников силовых структур).

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