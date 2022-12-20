С начала года в Прикамье на 8% выросло число новых компаний и ИП

В Пермском крае с января по ноябрь этого года на 8% выросло число зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщил глава регионального минэка Эдуард Соснин на круглом столе «Ъ-Прикамье», посвященном положению малого и среднего бизнеса в новых условиях. Если с января по ноябрь 2021 года новый бизнес в крае прирос на 13,9 тыс. предприятий и ИП, то за этот же период 2022 года в Прикамье появилось 15,1 тыс. организаций и ИП.

По показателям прироста нового бизнеса Пермский край занял второе место по Приволжскому федеральному округу и восьмое место по России. Кроме того, в Прикамье сократились темпы ликвидации бизнеса: за 11 месяцев этого года количество ликвидированных организаций и ИП по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 32% (14,1 тыс. организаций и ИП).

Российский, в том числе пермский бизнес работал в 2022 году в условиях санкций, роста курса доллара и значительного роста цена на импортную продукцию. Разрыв и проблемы с выстраиванием логистических цепочек по доставке товаров также оказали отрицательное влияние на финансовое положение региональных предприятий.