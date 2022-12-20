В Челябинской области более 35 человек стали фигурантами дел о террористических преступлениях

В 2022 году сотрудники УФСБ России по Челябинской области привлекли более 35 человек к уголовной ответственности за преступления террористической направленности.

О результатах работы в этом году пресс-служба УФСБ России рассказала в день работника органов безопасности РФ. «Выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций. Предотвращены преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб, ликвидированы каналы контрабандной поставки вооружения и военной техники, продукции военного назначения за границу, пресечена деятельность преступных групп, организовавших каналы незаконной миграции и легализации иностранцев. Выявлены преступления за разглашение сведений, составляющих гостайну»,– сообщает ведомство.

В 2022 году в регионе ликвидировано 10 подпольных оружейных мастерских, из незаконного оборота изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, 14, тыс. боеприпасов разного калибра. Также из незаконного оборота изъято более 140 кг наркотиков, ликвидировано три нарколаборатории.