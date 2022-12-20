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Почти 700 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Удмуртии под предлогом дохода от инвестиций

В Удмуртии в полицию обратилась 64-летняя жительница поселка Игра, сообщает пресс-служба МВД по республике. Женщина в социальной сети увидела объявление о получении дохода от инвестиций в крупную компанию, после чего перешла по ссылке и указала свои данные.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Затем ей позвонил «брокер» и рассказал о том, как можно быстро и легко получить доход, и убедил вложить средства. В течение недели женщина перевела ему 693 тыс. руб. на продиктованные ей счета. Однако, когда заявительница захотела получить прибыль и вывести деньги со счетов, брокер перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению лица.

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