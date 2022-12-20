«Трактор» выиграл у «Сибири» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Трактор» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. По итогам 42 игр челябинская команда заработала 37 очков.

Счет в матче на 15 минуте открыли «черно-белые». С разницей в 16 секунд челябинцев вывели вперед Владимир Ткачев и Михаил Котляревский. В начале второго периода преимущество «черно-белых» сократил форвард Александр Шаров. На 24 минуте ответную шайбу гостям забросил Антон Бурдасов. К завершению игры отставание «Сибири» сократил Владимир Бутузов.