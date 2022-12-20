Основатель «Технопарка Пермь» стал единственным владельцем сети «Т.Парк»

Пермский предприниматель Евгений Протопопов стал единственным владельцем ООО «Т.Парк», развивающего сеть технопарков в разных городах. По данным «СПАРК-Интерфакс», 16 декабря в ЕГРЮЛ была внесена запись об увеличении доли господина Протопопова в уставном капитале общества, который составляет 3 млн руб., с 30% до 100%. Ранее еще по 30% долей владели бизнесмены Алексей Порошин и Евгений Субботин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ГУН» Фото: ГК «ГУН»

Евгений Протопопов пояснил «Ъ-Прикамье», что его партнеры не смогли финансировать проект, и он выкупил их доли.

Господин Протопопов является основателем и основным собственником (80,64%) ООО «Технопарк Пермь», которое владеет технопарком в столице Прикамья, на ул. Стахановской, 54, созданным в 2015 году. Позже он вместе с другими соучредителями пермского технопарка решил создать сеть технопарков в разных городах РФ и за рубежом. Для управления сетью они в 2020 году зарегистрировали ООО «Т.Парк». В настоящий момент уже запущены «Т.Парк Астрахань» и «Т.Парк Дубай». В общей сложности в ближайшие пять лет группа планирует создать сеть из 50 технопарков. Выручка ООО «Т.Парк» за 2021 год составила 370 тыс. руб., чистый убыток — 7,9 млн руб.