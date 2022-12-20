В Волгограде в двух районах отключена вода из-за течи на магистральном трубопроводе

Из-за аварии на магистральном трубопроводе в Волгограде приостановлено водоснабжение в Кировском и Советском районах города, сообщает компания «Концессии водоснабжения».

По данным концессионера, в Кировском районе Волгограда на улице Промысловая была обнаружена течь на трубе диаметром 1000 мм. «Произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм. Для оперативной ликвидации течи потребовалось частично ограничить подачу ресурса потребителям в Кировском и Советском районах», — пояснили в ООО «Концессии водоснабжения». Поврежденный участок выведен из работы, производится наполнение сетей холодного водоснабжения по резервной схеме.

Сергей Петунин