Проверка начата после выявления кишечной инфекции у 28 школьников из Железногорска

Прокуратура Красноярского края начала проверку в железногорском лицее после выявления острой кишечной инфекции у школьников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В период с 10 по 19 декабря 28 детей в возрасте от 7 до 10 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие.

Сейчас состояние школьников удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении. В здании лицея проведены дезинфекция, работа пищеблока приостановлена. Ученики переведены на дистанционное обучение до 30 декабря.

В ходе проверки прокуратура вместе со специалистами межрегионального управления, федерального медико-биологического агентства проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, после чего будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Следственными органами начата процессуальная проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Даниил Тарабукин