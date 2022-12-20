В школах Кургана отменили занятия второй смены из-за гололедицы

В Кургане 20 декабря отменили занятия в школах у учеников с 1 по 11 классы второй смены. Занятия проводятся с использованием дистанционных технологий, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение об отмене очных уроков в первой смене было принято вчера. Причиной стала сильная гололедица, образовавшаяся из-за дождя и плюсовых температур. Сегодня в регионе резко похолодало. Из-за неблагоприятной погоды в Курганской области отменили подвоз школьников.

19 декабря в регионе запретили движение пассажирских автобусов по всем автодорога. Ограничение до сих пор не снято. Из-за обледенения контактной сети на станциях южно-Уральской железной дороги в Курганской области произошли многочасовые задержки пассажирских поездов.