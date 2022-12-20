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обновлено 07:40

Новый глава Пермского округа произвел первые назначения

Недавно утвержденный новым главой Пермского муниципального округа Владимир Цветов сформировал новые подразделения администрации. Среди тех ведомств, которые прежде отсутствовали в структуре — это управление общественной безопасности (УОБ) и управление жилищных отношений (УЖО). По данным «СПАРК-Интерфакс», регистрация в налоговой инспекции завершена 16 декабря. Прежде вместо УОБ в структуре администрации за общественную безопасность отвечал замглавы Андрей Чернятьев. В итоге он и возглавил УОБ. Отделы жилищных отношений были раньше в поселениях Пермского района. Сейчас новое УЖО возглавила бывшая глава Кондратовского сельского поселения Вера Утемова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новый глава округа поменял также начальника управления агропромышленного комплекса и предпринимательства. Вновь созданную окружную структуру возглавил Георгий Балашев, директор пермского ООО «Профит» (специализируется на торговле оптовая ручными инструментами). Прежде районным управлением АПК руководила Екатерина Мартынова.

Новое управление правового обеспечения и муниципального контроля возглавила Ольга Мушавкина, прежде занимавшая должность замруководителя юридического отдела Пермского района.

Руководители остальных управлений остались прежними: Михаил Тарасов (управление соцразвития), Надежда Клюкина (управление по развитию инфраструктуры), Наталья Соснина (управление образования), Людмила Глумова (управление культуры, молодежи и спорта).

Еще не зарегистрировано новое окружное управление благоустройства. По данным «Ъ-Прикамье» — из-за того, что Владимир Цветов не определился с его новым руководителем.

Напомним, осенью 2022 года был образован Пермский муниципальный округ вместо Пермского муниципального района. В сентябре был избран первый созыв думы муниципального округа. Одним из первых решений новой думы стало назначение Владимира Цветова исполняющим полномочия главы муниципального округа. В конце ноября он был утвержден в должности. Господин Цветов с апреля 2021 года возглавлял Пермский муниципальный район.

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