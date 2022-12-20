Глава СКР проконтролирует дело о смерти двух пациентов в больнице Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей смерть пациентов в больнице. Результаты поставили под контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) было возбуждено по результатам проверки видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. На видео жительницы Челябинской области сообщают о том, что родственники скончались в одном медицинском учреждении из-за бездействия врачей. Речь идет о больнице в Еманжелинске.