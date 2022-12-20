Экс-министр здравоохранения Иркутской области осуждена на 6 лет 8 месяцев

Кировский суд в Иркутской области огласил приговор бывшему министру здравоохранения региона Натальи Ледяевой по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Сын экс-министра Илья Белоусов осужден на 8 лет 6 месяцев колонии.

Бывший министр была задержана в ноябре 2020 года. Как считает следствие, с мая по октябрь 2020 года Наталья Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета региона средства при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок. Ущерб бюджету правоохранители оценили в 90 млн руб. Наталья Ледяева содержалась под домашним арестом.

В ноябре 2022 года в Иркутской области был задержан другой бывший министр здравоохранения региона Яков Сандаков, занимавший эту должность до конца 2021 года. Он подозревается в получении взятки в размере 7 млн руб., а также в причастности к мошенничеству с ущербом для бюджета в 10 млн руб.

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Анна Егорова