Глава СКР поставил на контроль расследование дела о гибели рыбака, чью палатку снес автомобиль

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели новосибирца, чью палатку на озере Чаны переехал автомобиль, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. Родственник погибшего, обратившийся к главе СКР, не согласен с ходом расследования дела, которое квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности (максимальное наказание – до двух лет лишения свободы). Он считает, что дело должно быть расследовано по статье о нарушении ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения (до 12 лет лишения свободы).

ДТП, как сообщало ГУ МВД по Новосибирской области, произошло 11 декабря. Водитель Toyota 1989 года рождения, «управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено по результатам освидетельствования, не справился с управлением и совершил наезд на палатку». В результате погиб рыбак, находившийся в палатке.

Полиция на тот момент сообщала, что водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Анна Егорова