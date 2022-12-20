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Экопромбанк добивается банкротства предпринимателя, осужденного за пособничество в хищении

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОАО «АКБ “Экопромбанк”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о банкротстве бизнесмена Сергея Фирсова. В 2020 году он был осужден к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество в растрате 249,6 млн руб. председателю правления этой кредитной организации Андрею Туеву. Как установили следствие и суд, подконтрольное предпринимателю ООО «Рейс» получило указанную сумму в рамках кредитного договора. 35 млн руб. организация использовала на свои нужды, а оставшуюся сумму через вексельные схемы направила компании «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина. В результате кредит возвращен не был, а господина Мокрушина объявили в розыск. Расследованием уголовного дела в отношении Сергея Фирсова занималось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. Своей вины он не признал.

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